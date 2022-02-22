Перед вами серийный убийца: Оксана Забужко о Путине, гибридной войне РФ и Западе

Известная украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко предупредила, что мир не должен реагировать на блеф от президента РФ Владимира Путина.

Об этом она сказала в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

Она отметила, что не видит паники среди украинцев, о которой пишут в сети.

— Я вообще паники как таковой не вижу. В первую очередь нынешняя ситуация очень отличается, знаете, это такой виртуальный страх. Паника может быть у тех, мимо кого прошел 2014 год. Как в интернете пошел мемчик: Сохраняйте спокойствие и чистите оружие. Вот они сохраняют спокойствие и чистят оружие, они продолжают жить своей жизнью, заниматься своими делами, – подчеркнула писательница.

Она добавила, что жизнь продолжается. В Киеве люди ходят в рестораны, занимаются своими делами, работают.

— Я понимаю, что вся эта ситуация — это накручивание, истерия, нагнетание. Я понимаю, какие информационные цели это преследует. Я понимаю, что оно попадает в модель определенных кагэбистских дезинформационных операций еще старого советского стиля. Я умею узнавать эти вещи, я довольно долго живу на этом свете. Я понимаю, зачем это, и что за этим стоит, – отметила Забужко.

Для тех, кто не знал, Оксана Забужко родилась 19 сентября 1960 года в городе Луцке, в семье шестидесятников. Ее отец Стефан Забужко был литературным критиком, переводчиком и педагогом. В сталинские времена был репрессирован. Он отбывал ссылку в Забайкальском крае.

— Что такое большой блеф? Как его устроить? Чтобы добиться своих целей! И я вижу, как этих целей в конце концов Путин и достигает. Вот эта изоляция, эти отмены, удары по банкам, фирмам – это удары по экономике. И удары эти производятся руками наших западных испуганных партнеров. То есть он (Путин. – Ред.) не должен в это инвестировать сам, – добавила писательница.

Она сообщила, что не завидует людям, которым приходится все это анализировать по профессиональным соображениям.

— Так неприятно анализировать это дерьмо, прошу прощения. Сочувствую людям, которые должны анализировать это из профессиональных соображений. Но я понимаю, что такое блеф. Понимаю, что это часть гибридной войны. Соответственно, мое внутреннее спокойствие не наиграно, мое отсутствие паники — тоже, — уверила Забужко.

По ее словам, всегда остается 1% догадок о том, что наш оппонент немного сумасшедший (а может, и не чуть-чуть).

— Но что бы там ни было, ты всегда даешь какой-то 1% на то, что они крейзи. Хотя ты и понимаешь, что это совершенно не по роли. Ты понимаешь, что их тактика гопников, которые прут, пока им разрешают. Это криминальная психология, я знаю ее, потому это достаточно легко вычислить! Они не способны к переговорам, – подчеркнула Оксана Забужко.

Она добавила, что главная ошибка западных стран — в том, что они пытаются уговорить РФ.

— Это ошибка Запада, о которой уже сейчас пишут. Вот это и есть ошибка западной дипломатии: переговоры, договоренности и прочее. Ничего подобного! Это (Россия. – Ред.) криминальная, террористическая держава, и криминальная психология, где можно работать только незеркально и нестандартно! – предупреждает писательница.

Она также не стала отрицать вероятность, что нашему оппоненту может захотеться всех взорвать, потому что адекватность — не сильная сторона России.

— Они же тронутые на голову. Может, им действительно захочется с криком всех взорвать, и себя в том числе. Определенный элемент вероятности, это как социопатический разум. Сумасшедший с гранатой, которому психолог постоянно должен говорить: Тихо, тихо, тихо. А в это время сзади кто-то должен подойти и ту гранату из рук выдернуть, — поясняет Забужко.

Оксане Забужко одно из британских СМИ предлагало принять участие в дискуссии по теме: Стоит ли Украине принять статус нейтралитета?

— Это модный вроде бы тренд, который бросил Путин. Вот он будто диктует повестку дня, вот его требование откатиться к 1997 году. И будто он разгневан по поводу того, что Украина собирается в НАТО. У Украины это в Конституции записано. А тут неожиданно вроде бы он разозлился, и на Западе появляются болваны, которые будто все это время проспали, и для которых 2014 год был не годом начала этой самой новой Мировой войны, а каким-то украинским кризисом, — отметила писательница.

Она добавила, что западные страны не видят полной картины, а только то, что у них под носом.