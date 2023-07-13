Блогерка Катя Репяхова розповіла про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка, артиста Віктора Павліка. Як виявилося, у зірки нелади із серцем, і тепер потрібна серйозна операція.

Про це Катя розповіла своїм шанувальникам в Instagram.

Так, Віктор пішов на обстеження свого серця, проте лікар озвучив невтішні висновки.

– Ходжу під ризиком раптової смерті – так сказав лікар. – Операція неминуча, – заявив Павлік своїй дружині.

Утім, Репяхова не дуже засмутилася – вона налаштована позитивно.

– Що стосується чоловіка, у мене передчуття, що в нього все буде добре й він переживе ще всіх нас. І в нас буде донька. Я не вірю в погане, – запевнила блогерка.

Також Репяхова розповіла детально про виникнення недуги – як виявилося, проблема з серцем у нього вроджена.

– У нього вроджена вада серця, як і в його мами. І з віком один із клапанів вийшов із ладу та не працює. Потрібно ставити штучний, – додала дружина артиста.

Після операції Віктор житиме як раніше. Хірургічне втручання заплановано на осінь.

Нагадаємо, що не тільки в артиста проблеми зі здоров’ям у сім’ї – нещодавно Репяхова розкрила діагноз сина після ортопеда. Як виявилося, у малюка клишоногість – це вроджена деформація стопи. Цілком можливо, що недуга зникне з дорослішанням, або ж залишиться на все життя.