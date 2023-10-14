Акторка Ольга Сумська зворушливо згадала свою маму в день її народження, а також показала архівні фото.

Сьогодні, 14 жовтня, Ганні Іванівні могло б виповнитися 90 років. Ольга каже, що досі дотримується їхнього ритуалу.

– Перед очима – всі найщасливіші моменти життя… Вранці прокидаюся і розповідаю тобі про плани на день, адже це наш ритуал… Ти там, далеко, у засвітах, але одночасно поруч із нами завжди, я це знаю, – написала Сумська в Instagram.

Акторка зазначила, що жінка була дуже щирою і сонячною людиною, даруючи свою енергію всім навколо.

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– Моя душа, мій всесвіт, моя кровинка… Дякую тобі, Боже, за таку маму, – зворушливо зазначила Ольга.

Нагадаємо, мама Ольги Сумської померла на початку повномасштабної війни – 27 лютого 2022 року.

Акторка говорила, що картає себе за те, що тоді її не було поруч, адже вона просто не могла до неї доїхати – в Києві були диверсанти й комендантська година.