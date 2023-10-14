Актриса Ольга Сумская трогательно вспомнила свою маму в день ее рождения, а также показала архивные фото.

Сегодня, 14 октября, Анне Ивановне могло бы исполнится 90 лет. Ольга говорит, что до сих пор придерживается их ритуала.

— Перед глазами все самые счастливые моменты жизни…Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это наш ритуал… Ты там, далеко,в засветах, но одновременно рядом с нами всегда, я это знаю, — написала Сумская в Instagram.

Актриса отметила, что женщина была очень искренним и солнечным человеком, даря свою энергию всем окружающим.

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— Моя душа, моя вселенная, моя кровинка…Спасибо тебе, Господи, за такую маму, — трогательно отметила Ольга.

Напомним, мама Ольги Сумской умерла в начале полномасштабной войны — 27 февраля 2022 года.

Актриса говорила, что корит себя за тот, что в тот момент ее не было рядом, ведь она попросту не могла к ней доехать — в Киеве были диверсанты и комендантский час.