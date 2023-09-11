Акторка Ольга Сумська зізналася, чи зраджував їй колишній чоловік, актор Євген Паперний.

За словами Сумської, мама її попереджала про те, що чоловік може бути не вірним, і говорила актрорці про те, що він задивляється на інших. А тому була проти їхнього весілля. Про це вона розповіла в шоу Мекнув – питайте.

– Мама мене попереджала: Доню, він же ловелас. Ти знаєш, скільки було… Ти ж знаєш, що він того? Мама була на 100% права. Але хіба я слухала маму? Я все одно за нього вийшла заміж, і все, – поділилася Сумська.

Однак попри це, Євген переконував Ольгу в тому, що вона була його єдиною коханою, кому він справді зберігав вірність. Сумська зазначила, що їй це приємно було чути.

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– Все-таки мені приємно було чути, коли він сказав, що я єдина жінка в його житті, якій він не зраджував. Єдина жінка і це я, – зазначила акторка.

Нагадаємо, що Ольга Сумська та Євген Паперний були одружені чотири роки – з 1987 до 1991. У них є спільна донька Антоніна Паперна, яка зараз проживає в РФ і будує там свою кар’єру.