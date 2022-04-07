Певица и главная героиня романического реалити Холостячка 2 Злата Огневич расплакалась в прямом эфире, рассказывая о событиях в Мариуполе.

Сейчас Злата находится в США, где дает благотворительные концерты в поддержку Украины. По словам Огневич, не все новости доходят до Америки, поэтому она использует свой голос, чтобы рассказывать о происходящем в Буче, Ирпене и других украинских городах.

Артистка призналась, что дает волю эмоциям только после концертов. Говорит, что очень переживает за Мариуполь и мечтает, чтобы там сделали деблокаду.

— Мое сердце не на месте. Там наши бойцы падают в голодные обмороки, раненым дают техническую воду. Там много местных. Нужно отбивать этот город. Очень хочу увидеть этих героев живыми, для меня это важно. Каждый город Украины, который под оккупантами, где происходят бои, где замучивают людей до смерти, где убивают детей — это невозможно пережить. Это адская боль, которая сжигает изнутри, — едва сдерживая слезы отметила Злата.

Певица добавила, что планирует большую серию благотворительных концертов. Огневич сказала, что уже официально за несколько концертов они собрали более 2 млн грн.

Ранее Злата Огневич сообщила, что ее отец отправился на передовую. Он, как хирург, поехал в Харьков оказывать помощь раненным бойцам.