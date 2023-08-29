Співачка Софія Ротару вшанувала пам’ять загиблих захисників України. Сьогодні, 29 серпня, у нашій країні вшановують воїнів, які віддали життя за свободу і незалежність.

В Instagram-stories Софії Ротару з’явилася картинка, на якій зображені соняшники. На ній напис: Пам’ятаємо героїв. Також внизу артистка прикріпила стікер у вигляді двох свічок, що горять.

Це традиційна реакція Ротару на важливі дати або трагічні події, які відбуваються в Україні через російських окупантів. Достеменно невідомо, чи сама виконавиця публікує тематичні картинки, чи це робить хтось за неї, однак за весь час повномасштабної війни особисто від неї прихильники не чули жодного слова.

До слова, аналогічним чином Софія Ротару привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня в її Instagram-stories з’явилася листівка з синьо-жовтим прапором, соняшниками і гронами калини.