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Помним героев! София Ротару почтила воинов, отдавших жизнь за свободу Украины

29 августа 2023, 13:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
София Ротару День памяти погибших героев Украины
Источник: София Ротару

Певица София Ротару почтила память погибших защитников Украины. Сегодня, 29 августа, в нашей стране чтят воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость.

В Instagram-stories Софии Ротару появилась картинка, на которой изображены подсолнухи. На ней надпись: Помним героев. Также внизу артистка прикрепила стикер в виде двух горящих свеч.

София Ротару почтила память погибших защитников Украины

Эта традиционная реакция Ротару на важные даты или трагические события, которые происходят в Украине из-за российских оккупантов. Точно неизвестно, сама ли исполнительница публикует тематические картинки или же это делает кто-то за нее, однако за все время полномасштабной войны лично от нее поклонники не слышали ни слова.

К слову, аналогичным образом София Ротару поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа в ее Instagram-stories появилась открытка с сине-желтым флагом, подсолнухами и гроздьями калины.

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