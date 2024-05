У четвер, 9 травня, у національний прокат вийшла художня стрічка режисера Тараса Томенка Будинок Слово. Нескінчений роман.

Це драматична історія про українських письменників доби Розстріляного відродження, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо радянської системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях.

Будинок Слово. Нескінчений роман – сюжет фільму і трейлер

Події фільму розгортаються у 1927 році. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок Слово. Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири.

Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму. Та не всі письменники погоджуються оспівувати культ Сталіна.

Неочікувано для мешканців будинку Слово до них підселяють нікому не відомого молодого письменника Володимира Акімова. З його появою у будинку починають відбуватися дивні події.

Головні ролі у стрічці зіграли Дмитро Олійник (Володимир Акімов), В’ячеслав Довженко (Микола Хвильовий), Ніна Набока (тьотя Варя), Марина Кошкіна (Галя), а також Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра), Костянтин Темляк (Павло Тичина), Геннадій Попенко (Михайль Семенко).

Як створювався фільм Будинок Слово. Нескінчений роман

Художня драма Будинок Слово. Нескінчений роман була знята у 2021 році. Виробництво фільму здійснила компанія Fresh Production Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міжнародного благодійного фонду Солідарність та родини Петровських. Кінотеатральним дистриб’ютором фільму стала компанія B&H.

Режисер та співавтор сценарію Тарас Томенко зізнався, що разом з командою працював над цим проєктом понад 10 років. Спочатку він зробив документальний фільм Будинок Слово (2017), а тепер глядачі мають змогу побачити художню картину.

– Захоплюючий сценарій, котрий вивірений документальним фільмом, неймовірний акторський склад, вишукана операторська робота, божевільна атмосфера 20-30-х років часу розквіту авангардного мистецтва – все віддзеркалює нам той час 100 років тому, щоб ми могли побачити нас теперішніх – в кривавій м’ясорубці російської орди. Для мене важливо, що мій фільм виходить саме зараз у доленосний для України час. Без перебільшень, такого кіно не було в українському кінематографі. Пам’ятаймо ціну українського Слова, – прокоментував Тарас Томенко.

Співавторка сценарію Любов Якимчук вважає, що фільм виходить дуже вчасно, адже зараз є великий запит суспільства на культурний продукт, присвячений Розстріляному відродженню. Вона зазначила, що сьогодні вірші поетів 20-30-х років стають частиною не просто культури, а вже й попкультури.

– З’явилася пісня Барабан Пивоварова на вірш Ґео Шкурупія, Клавдія Петрівна взяла свій псевдонім за ім’ям героїні твору Миколи Хвильового. Окрім того, стендап-комік Сергій Чирков жартує про цей період, а бренд By Me випустив лінійку одягу, присвячену театру Леся Курбаса Березіль. Раніше ми могли про таке тільки мріяти, зараз це частина нашого життя. Українська публіка засвоює літературу 20-30-х років на всіх рівнях. Тож я певна, що стрічка Будинок Слово. Нескінчений роман буде сприйнята українцями неймовірно добре. Та вона залишить у всіх дуже світлий посмак, у чомусь навіть переможний, – сказала вона.

Світова прем’єра художнього фільму Будинок Слово. Нескінчений роман відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі 2021 в рамках міжнародної конкурсної програми.

Фільм був також представлений на міжнародних фестивалях: FilmFestival Cottbus (Німеччина), Galway Film Fleadh (Ireland), The I Will Tell International Film Festival (USA), Prishtina International Film Festival (PriFest), Миколайчук OPEN та Kyiv International Film Festival Molodist.