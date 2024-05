В четверг, 9 мая, в национальный прокат вышла художественная лента режиссера Тараса Томенко Будинок Слово. Нескінчений роман.

Это драматическая история об украинских писателях эпохи Расстрелянного возрождения, которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо советской системы. Фильм рассказывает о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад. История основана на реальных событиях.

Будинок Слово. Нескінчений роман — сюжет фильма и трейлер

События фильма разворачиваются в 1927 году. По приказу Сталина, в Харькове построен кооперативный дом Слово. Выдающихся украинских писателей заселяют в комфортные квартиры.

Все они стали участниками эксперимента, направленного на выведение нового типа советского писателя и тотальный контроль над процессом творчества с целью создания единого художественного метода социалистического реализма. Но не все писатели соглашаются воспевать культ Сталина.

Неожиданно для жителей дома Слово, к ним подселяют никому не известного молодого писателя Владимира Акимова. С его появлением в доме начинают происходить странные события.

Главные роли в ленте сыграли Дмитрий Олейник (Владимир Акимов), Вячеслав Довженко (Николай Хвылевой), Нина Набока (тетя Варя), Марина Кошкина (Галя), а также Станислав Сукненко (Лесь Курбас), Юрий Одинокий (Мерер), Валерия Ходос (Рая Троянкер), Андрей Май (Владимир Сосюра), Юлия Чепурко (Мария Сосюра), Константин Темляк (Павел Тычина), Геннадий Попенко (Михаил Семенко).

Как создавался фильм Будинок Слово. Нескінчений роман

Художественная драма Будинок Слово. Нескінчений роман была снята в 2021 году. Производство фильма осуществила компания Fresh Production Group при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Международного благотворительного фонда Солидарность и семьи Петровских. Кинотеатральным дистрибьютором фильма стала компания B&H.

Режиссер и соавтор сценария Тарас Томенко признался, что вместе с командой работал над этим проектом более 10 лет. Сначала он сделал документальный фильм Дом Слово (2017), а теперь зрители могут увидеть художественную картину.

— Захватывающий сценарий, который выверен документальным фильмом, невероятный актерский состав, изысканная операторская работа, сумасшедшая атмосфера 20-30-х годов, времени расцвета авангардного искусства — все отражает нам то время, 100 лет назад, чтобы мы могли увидеть нас нынешних — в кровавой мясорубке русской орды. Для меня важно, что мой фильм выходит именно сейчас, в судьбоносное для Украины время. Без преувеличений, такого кино не было в украинском кинематографе. Помните цену украинского Слова, — прокомментировал Тарас Томенко.

Соавтор сценария Любовь Якимчук считает, что фильм выходит очень вовремя, ведь сейчас есть большой запрос общества на культурный продукт, посвященный Расстрелянному возрождению. Она отметила, что сегодня стихи поэтов 20-30-х годов становятся частью не просто культуры, но уже и поп-культуры.

— Появилась песня Барабан Пивоварова на стихотворение Гео Шкурупия, Клавдия Петровна взяла свой псевдоним по имени героини произведения Николая Хвылевого. Кроме того, стендап-комик Сергей Чирков шутит об этом периоде, а бренд By Me выпустил линейку одежды, посвященную театру Леся Курбаса Березиль. Раньше мы могли о таком только мечтать, сейчас это часть нашей жизни. Украинская публика усваивает литературу 20-30-х годов на всех уровнях. Поэтому я уверена, что лента Будинок Слово. Нескінчений роман будет воспринята украинцами невероятно хорошо. И она оставит у всех очень светлое послевкусие, в чем-то даже победное, — сказала она.

Мировая премьера художественного фильма Будинок Слово. Нескінчений роман состоялась на 37-м Варшавском кинофестивале 2021 в рамках международной конкурсной программы.

Фильм был также представлен на международных фестивалях: FilmFestival Cottbus (Германия), Galway Film Fleadh (Ireland), The I Will Tell International Film Festival (USA), Prishtina International Film Festival (PriFest), Миколайчук OPEN и Kyiv International Film Festival Molodist.