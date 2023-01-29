Колишній чоловік Памели Андерсон залишить зірці спадок у $10 млн. Йдеться про режисера Джона Пітерса, з яким актриса була одружена лише 12 днів.

Про це розповів продюсер в одному з останніх інтерв’ю.

– Я завжди любитиму Памелу, вона завжди в моєму серці. Насправді я залишив їй $10 млн у своєму заповіті. А вона цього навіть не знає. Мабуть, я не мав цього говорити. У будь-якому випадку це для неї, потрібно їй це чи ні, – заявив Джон.

Відомо, що пара провела весілля у 2020 році, але шлюб не було підтверджено юридично. Через деякий час Памела пояснила, що вони ніколи не були офіційно одружені. Втім, продюсер бачив у ній те, чого вона не помічала.

Зараз дивляться – Памела ніколи не бачила свого повного потенціалу як артиста. Їй ще належить блищати по-справжньому, – додав Пітерс. У січні 2023 року Памела Андерсон звинуватила актора та коміка Тіма Аллена в тому, що він показав їй свій статевий орган у 1991 році. Тоді їй було 23 роки, а Аллену – 37 років. Імовірно, він зробив це через еротичні фотосесії Памели для Playboy. Читайте також: Через рік після весілля: Памела Андерсон розлучається з п’ятим чоловіком

Джерело AS

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