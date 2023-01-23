Американская актриса Памела Андерсон обвинила актера и комика Тима Аллена в том, что он показал ей свой половой орган в 1991 году. Тогда ей было 23 года.

Тревожным инцидентом Памела решила поделиться в своих мемуарах. По ее словам, произошел он съемочной площадке сериала Большой ремонт.

— В первый день съемок я вышла из раздевалки, а Тим был в коридоре в своем халате. Он раскрыл халат, под которым оказался полностью голым. Он сказал, что это справедливо, поскольку видел меня голой. Теперь мы равны. Я неудобно засмеялась, — рассказала Андерсон.

Тогда Аллену было 37 лет. Предположительно, он сделал это из-за эротических фотосессий Памелы для Playboy.

Сейчас смотрят Сам же Тим отрицает случившееся. Он заявил, что никогда бы такого не сделал. Читайте также: Звезду Уэнздей Перси Хайнса обвинили в сексуальном насилии: устраивал вечеринки и поил девушек

Источник Variety

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