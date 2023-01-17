Певец Владимир Дантес вспомнил последний диалог с экс-возлюбленной, исполнительницей Надей Дорофеевой. Он касался их развода.

Дантес признался, лишь недавно получил свидетельство о разводе, с чем решил поздравить Надю.

— Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Я отправил ей его. Написал: Поздравляю. Она сказала: Я тебя тоже. Вот так мы и пообщались, — вспомнил диалог Владимир.

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В середине марта 2022 стало известно, что Дантес и Дорофеева разводятся. Экс-возлюбленные были в браке семь лет.

Позже певица подтвердила роман с другом их семьи, ресторатором Михаилом Кацуриным, который объявил о расставании с женой спустя несколько дней после Нади и Вовы.

Дантес спустя время начал встречаться с Дашей Кацуриной — экс-супругой Михаила.