Французька акторка Жульєт Бінош звернулася зі словами підтримки до українців. Зробила вона це під час 48-ї церемонії вручення кінопремії Сезар.

Відеозвернення оскароносної акторки оприлюднив у Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Жульєт зазначила, що церемонія вручення кінопремії присвячена Україні та всім її громадянам. Також вона наголосила, що наша країна успішно бореться за свою свободу.

– Рік тому російська армія за наказом свого президента порушила територіальну цілісність України. Ця 48-ма церемонія Сезара присвячена Україні та всім її жителям, – сказала Бінош.

Зазначимо, що Жульєт підтримує Україну від початку повномасштабної війни. Слова підтримки вона висловлювала нам ще в березні 2022 року.

Акторка відома за ролями у фільмах Нестерпна легкість буття, Три кольори: Синій, Гусар на даху тощо. У свою чергу кінопремія Сезар вважається європейським аналогом Оскара.