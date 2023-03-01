Французская актриса Жюльет Бинош обратилась со словами поддержки к украинцам. Сделала она это во время 48-й церемонии вручения кинопремии Сезар.

Видеообращение оскароносной актрисы обнародовал в Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Жюльет отметила, что церемония вручения кинопремии посвящена Украине и всем ее гражданам. Также она подчеркнула, что наша страна успешно сражается за свою свободу.

– Год назад российская армия по приказу своего президента нарушила территориальную целостность Украины. Эта 48-я церемония Сезара посвящена Украине и всем ее жителям, – сказала Бинош.

Отметим, что Жюльет поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Слова поддержки она выражала нам еще в марте 2022 года.

Актриса известно по ролям в фильмах Невыносимая легкость бытия, Три цвета: Синий, Гусар на крыше и другим. В свою очередь кинопремия Сезар считается европейским аналогом Оскара.