Оскар 2024: розкрито дату церемонії нагородження та голосування

Церемонія нагородження премії Оскар 2024 відбудеться 10 березня наступного року. Про це заявила Академія кінематографічних мистецтв і наук.

Це буде 96-та церемонія за рахунком, і вже вдруге поспіль захід відбуватиметься в березні через збільшення кількості глядачів.

Разом із датою проведення кіноакадемія також розкрила й інші важливі дати, які стосуються Оскара 2024. Приміром, подати заявки на загальні категорії можна не пізніше 18 листопада 2023 року.

Голосувати за складання шортліста можна буде вже від 18 до 21 грудня. Саме голосування за номінаціями заплановано з 11 до 16 січня 2024 року, а список номінантів оголосять уже 23 січня.

Фінальне голосування за переможців Оскара 2024 розпочнеться вже 22 лютого. Лауреатів премії показуватимуть по всьому світу – у понад 200 країнах. Традиційно церемонія нагородження відбудеться в театрі Dolby в Голлівуді.

І хоча до кінця подання заяв ще понад пів року, найближчим часом очікується багато фільмів, які можуть стати гідними претендентами – музична адаптація Квітів лілових полів, Оппенгеймер Нолана, а також епопея Мартіна Скорсезе Вбивці квіткового місяця.

Нещодавно Каннський кінофестиваль оголосив офіційну конкурсну програму на 2023 рік. Захід відбудеться з 16 до 27 травня, а головою журі обрали шведського кінорежисера Рубена Естлунда. Його дві роботи вже здобули головну нагороду фестивалю.