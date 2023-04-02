Помер лауреат Оскара, японський композитор Рюіті Сакамото

Відомий японський композитор Рюіті Сакамото, відомий своїми експериментами в галузі електронної музики, помер у віці 71 року.

У 2021 році у Сакамото вдруге діагностували рак. Про його смерть стало відомо у неділю, 2 квітня, хоча композитор помер ще 28 березня.

За свою кар’єру він став лауреатом Оскара, Греммі та BAFTA. Він також став першим японцем, якого Американська кіноакадемія відзначила статуеткою за найкращий саундтрек.

Зараз дивляться

Оскара, Греммі та Золотого глобуса йому принесла у 1988 році музика до фільму Останній імператор режисера Бернардо Бертолуччі.

Сакамото почав вивчати композицію у віці 10 років і надихався творчістю The Beatles та Дебюссі.

— Азійська музика дуже вплинула на Дебюссі, а Дебюссі дуже вплинув на мене. Так музика розходиться по всьому світу і утворює замкнене коло, – сказав він у 2010 році.

Окрім музики Сакамото у 1983 році дебютував як актор у фільмі Щасливого Різдва, містер Лоуренс з Девідом Боуї. Він також зіграв у фільмі Бертолуччі про життя Пуй, останнього імператора Китаю.

Популярність Сакамото принесла участь у гурті Yellow Magic Orchestra (YMO). У 1978 році він заснував її разом з іншими японськими музикантами – Харуомі Хосоно та Юкіхіро Такахаші. Творчість гурту заклала основи японської електронної музики.

Ще він написав музику до таких фільмів: Легенда Г’ю Грасса, Шовк, Маленький Будда, Грозовий перевал, Табу, серіалу Чорне дзеркало. Японський композитор також став автором музики до церемонії відкриття Олімпійських ігор-1992 у Барселоні.