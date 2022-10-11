Білла Мюррея звинувачують у спробі поцілувати жінку на знімальному майданчику фільму Бути смертним. Раніше актора звинуватили у неналежній поведінці під час робочого процесу, і тепер розкрилися подробиці.

Відомо, що інцидент трапився ще у квітні 2022 року – через скандал навколо 72-річного Мюррея довелося зупинити виробництво фільму. Тоді співробітниця фільму подала скаргу на Білла за його поведінку із жінками під час знімання.

Тепер стало відомо, що Мюррей “поцілував” жінку і “осідлав” її, унеможлививши рух своєю вагою. За даними закордонних ЗМІ, жертвою стала набагато молодша співробітниця.

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За словами свідків, Мюррей та його жертва були у масках. Після звинувачень Білл заявив, що вони обоє були в грайливому настрої, але співробітниця “сприйняла його дії як сексуальні”.

– У мене були розбіжності із жінкою, з якою я працюю. Я зробив щось, що мені здалося кумедним, але це було сприйнято інакше. Світ відрізняється від того, яким він був, коли я був маленькою дитиною, – заявив на свій захист актор.

Раніше Мюррей коментував скандал із знімального майданчика. Він підтримував контакт із потерпілою і сподівається на рішення мирним шляхом.