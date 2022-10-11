Билла Мюррея обвиняют в попытке поцеловать женщину на съемочной площадке фильма Быть смертным. Ранее актера обвинили в неподобающем поведении во время рабочего процесса, и теперь раскрылись подробности.

Известно, что инцидент случился еще в апреле 2022 года — из-за скандала вокруг 72-летнего Мюррея пришлось остановить производство фильма. Тогда сотрудница фильма подала жалобу на Билла за его поведение с женщинами во время съемок.

Теперь стало известно, что Мюррей “поцеловал” женщину и “оседлал” ее, обездвижив своим весом. По данным зарубежным СМИ, жертвой стала гораздо более молодая сотрудница.

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По словам свидетелей, Мюррей и его жертва были в масках. После обвинений Билл заявил, что они оба были в игривом настроении, но сотрудница “восприняла его действия как исключительно сексуальные”.

— У меня были разногласия с женщиной, с которой я работаю. Я сделал что-то, что мне показалось забавным, но это было воспринято иначе. Мир отличается от того, каким он был, когда я был маленьким ребенком, — заявил в свою защиту актер.

Ранее Мюррей комментировал скандал со съемочной площадки. Он поддерживал контакт с потерпевшей и надеется на решение мирным путем.