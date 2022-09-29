Американський актор і культурист Арнольд Шварценеггер спровокував гучний скандал після відвідин концтабору в Освенцимі. У книзі відгуків колишній губернатор Каліфорнії залишив цитату із фільму Термінатор.

Йдеться про фразу I’ll be back (Я ще повернуся), яка належить популярному героєві з франшизи бойовика.

Після цієї записки, опублікованої музеєм Аушвіц-Біркенау в соцмережах, на актора обрушилася хвиля критики – багато хто вважає заяву недоречною та двозначною.

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Сам актор поки що не прокоментував свого вчинку і не реагує на критику з боку суспільства.

Примітно, що сам Шварценеггер нещодавно отримав нагороду за боротьбу з ненавистю і був удостоєний премії Фонду Єврейського центру в Освенцимі. Відомо, що під час вручення нагороди 75-річний актор повторював, що допоможе організації покінчити з ненавистю.

Раніше культурист та колишній губернатор також коментував війну, яку розв’язала Росія на території України. Шварценеггер розкритикував Європу за постачання палива з РФ, і закликав світ якнайшвидше закінчити війну. Актор також звертався до росіян, записавши відповідне відео. Він говорив про необхідність припинення війни, в якій гинуть мирні українці та руйнуються цілі міста.