Кейт Міддлтон прийшла в гості до 5-річної переселенки з України у місті Редінг. Принцеса поспілкувалася із юною українкою під час відвідин Українського громадського центру.

Після приїзду 40-річна Міддлтон отримала в подарунок український коровай, а також дитячий малюнок із написом Кейт, я люблю тебе.