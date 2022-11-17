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Отримала коровай і понянчилася з дітьми: Кейт Міддлтон відвідала українських біженців у Великій Британії

17 Листопада 2022, 15:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кейт Миддлтон
Джерело: Depositphotos

Кейт Міддлтон прийшла в гості до 5-річної переселенки з України у місті Редінг. Принцеса поспілкувалася із юною українкою під час відвідин Українського громадського центру.

Після приїзду 40-річна Міддлтон отримала в подарунок український коровай, а також дитячий малюнок із написом Кейт, я люблю тебе.

Принцеса також відвідала мистецький клас разом із кількома українськими дітьми, яким допоміг центр. Кейт взяла одну маленьку дівчинку до себе на коліна, щоб обійняти.

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Під час свого візиту волонтери розповіли члену королівської родини про адаптацію своїх послуг для допомоги українським сім’ям, які приїхали до Великої Британії.

Це далеко не перша зустріч родини монарха з українськими біженцями, яких ухвалила Велика Британія. Так, раніше король Чарльз ІІІ зустрівся з українськими біженцями у Шотландії.

Там монарх зустрівся з біженкою Інною Скворцовою – тут її родині допомогли облаштуватись. Українка заявила, що Великобританія допомогла їй сховатись від російських ракет та знайти тут роботу. Скворцова назвала Абердін своїм другим домом, але сподівається повернутися до своєї рідної країни.

Джерело
Daily Mail
Теги
Війна в Україні Кейт Міддлтон
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