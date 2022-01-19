Американська співачка Кеті Перрі розповіла, що дратує її в коханому, акторі Орландо Блумі.

За словами артистки, навіть у їхньому ідеальному союзі є моменти, які дратують. Вона зізналася, що Орландо одержимий чистотою ротової порожнини і постійно користується зубною ниткою.

Їй імпонує те, що коханий стежить за чистотою рота, проте він залишає зубну нитку буквально по всьому будинку.

– Він любить користуватися зубною ниткою, і дякувати Богу, тому що деякі партнери цього не роблять, і це огидно, – сказала Кеті.

Проте зізналася, що знаходить нитки на краю свого ліжка, в машині та на кухонному столі. Крім того, Перрі сказала, що кошики для сміття стоять усюди.

Виконавиця розповіла, що намагалася відучити від цієї звички Орландо, проте нічого не вийшло.

Інших дратівливих звичок Блума артистка не назвала. Крім того, нещодавно актор відзначив 45-річчя, і Кеті зворушливо привітала Орландо з днем ​​народження.

Зворушливе послання батькові своєї доньки артистка залишила в Instagram. Вона зазначила, що Блум добрий, глибокий, сильний та сексуальний. Також Перрі назвала його своїм компасом і сказала, що він приносить багато радості.

Нагадаємо, що пара разом із 2016 року. У 2019 році Блум зробив Перрі пропозицію стати його дружиною, і в серпні 2020 року в них народилася донька Дейзі Дав.