Американська співачка Кеті Перрі розповіла, що дратує її в коханому, акторі Орландо Блумі.
За словами артистки, навіть у їхньому ідеальному союзі є моменти, які дратують. Вона зізналася, що Орландо одержимий чистотою ротової порожнини і постійно користується зубною ниткою.
Їй імпонує те, що коханий стежить за чистотою рота, проте він залишає зубну нитку буквально по всьому будинку.
– Він любить користуватися зубною ниткою, і дякувати Богу, тому що деякі партнери цього не роблять, і це огидно, – сказала Кеті.
Проте зізналася, що знаходить нитки на краю свого ліжка, в машині та на кухонному столі. Крім того, Перрі сказала, що кошики для сміття стоять усюди.
Виконавиця розповіла, що намагалася відучити від цієї звички Орландо, проте нічого не вийшло.
.@katyperry reveals Orlando Bloom’s worst habit and we’re shook… ???????? pic.twitter.com/FTe4IGiTfh
— Heart (@thisisheart) January 17, 2022
Інших дратівливих звичок Блума артистка не назвала. Крім того, нещодавно актор відзначив 45-річчя, і Кеті зворушливо привітала Орландо з днем народження.
Зворушливе послання батькові своєї доньки артистка залишила в Instagram. Вона зазначила, що Блум добрий, глибокий, сильний та сексуальний. Також Перрі назвала його своїм компасом і сказала, що він приносить багато радості.
Нагадаємо, що пара разом із 2016 року. У 2019 році Блум зробив Перрі пропозицію стати його дружиною, і в серпні 2020 року в них народилася донька Дейзі Дав.