Андрій Данилко зізнався, що у фіналі Євробачення 2023 хотів заспівати славнозвісні рядки Russia goodbye.

13 травня Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив у Ліверпулі з піснею Dancing Lasha Tumbai – саме з нею він представляв Україну на Євробаченні 2007. Артист згадує – тоді на нього сильно образилися жителі РФ, і цього разу організатори не дозволили імпровізувати.

– Тоді Росія почула слова Russia goodbye – що вони почули цього разу, я не знаю. Тепер мене організатори попросили заспівати той текст, який був у 2007 році. Але мені хотілося б виконати все ж Russia goodbye, хоч не все від мене залежить, – заявив Данилко.

Річ у тім, що Данилко може змінювати слова у своїх піснях на сольних концертах, і він так робить постійно. Музикант зізнався, що часто сміється з росіян своїми кричалками.

– Я часто кажу на концертах за кордоном – якщо ви любите Путіна, то на наші концерти не приходьте, – додав музикант.

Багато років Андрій Данилко доводив, що жодного Russia Goodbye в його пісні немає. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну артист твердо вирішив змінити текст пісні.

Після виступу Данилка на Євробаченні 2023 у пропагандистів РФ сталася істерика – вони вкотре стверджували, що артист заспівав Russia goodbye, аби привернути до себе увагу та “хоч якось закріпитися в Європі”.