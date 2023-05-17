Андрей Данилко признался, что в финале Евровидения 2023 хотел спеть знаменитые строки Russia goodbye.

13 мая Данилко в образе Верки Сердючки выступил в Ливерпуле, где исполнил песню Dancing Lasha Tumbai — именно с ней он представлял Украину на Евровидении 2007. Андрей вспоминает — тогда на него сильно обиделись жители РФ, и в этот раз организаторы не позволили импровизировать.

— Тогда Россия услышала слова Russia goodbye — что они услышали в этот раз, я не знаю. Теперь меня организаторы попросили спеть тот текст, который был в 2007 году. Но мне хотелось бы исполнить все же Russia goodbye, хоть не все от меня зависит, — заявил Данилко.

Дело в том, что Данилко может менять слова в своих песнях на сольных концертах, и он так делает постоянно. Музыкант признался, что часто смеется над россиянами своими кричалками.

— Я часто говорю на концертах за границей — если вы любите Путина, то на наши концерты не приходите, — добавил музыкант.

Много лет Андрей Данилко доказывал, что никакого Russia Goodbye в его песне нет. Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину артист твердо решил изменить текст песни.

После выступления Данилко на Евровидении 2023 у пропагандистов РФ случилась истерика — они в очередной раз утверждали, что артист спел Russia goodbye, чтобы привлечь к себе внимание и “хоть как-то закрепиться в Европе”.