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Киркорову, который поддерживает путинский режим, отказали во въезде в Молдову

29 июля 2022, 12:15
Ольга Тетеріна редактор ленты
філіп кіркоров

Российского певца Филиппа Киркорова вечером 28 июля задержали в аэропорту Кишинева в Молдове. Ему отказали во въезде.

Об этом сообщило молдавское издание Deschide.md.

По их данным, Киркоров прилетел в международный аэропорт Кишинева на борту самолета, следовавшего чартерным рейсом из Стамбула. На борту этого самолета вместе с Киркоровым находился гражданин Украины.

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– В международном аэропорту Кишинева некоторым иностранным гражданам отказали во въезде в Молдову. После проверки согласно установленным протоколам было установлено, что они не соблюдали условия для получения разрешения на пересечение границы, — заявили пограничники.

При выходе из VIP-зала пограничники сообщили певцу, что ему запрещен въезд на территорию Молдовы, поэтому он был вынужден вернуться.

В пограничной полиции Молдовы уточнили, что решение об отказе во въезде было принято после того, как не были соблюдены условия для разрешения на пересечение государственной границы.

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Кроме того, недавно стало известно, что Киркоров, который поддерживает путинский режим, провел концерт в оккупированном Крыму. Во время концерта он поблагодарил российских захватчиков, которые совершают преступления в Украине, за то, что они делают.

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