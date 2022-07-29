Российского певца Филиппа Киркорова вечером 28 июля задержали в аэропорту Кишинева в Молдове. Ему отказали во въезде.

Об этом сообщило молдавское издание Deschide.md.

По их данным, Киркоров прилетел в международный аэропорт Кишинева на борту самолета, следовавшего чартерным рейсом из Стамбула. На борту этого самолета вместе с Киркоровым находился гражданин Украины.

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– В международном аэропорту Кишинева некоторым иностранным гражданам отказали во въезде в Молдову. После проверки согласно установленным протоколам было установлено, что они не соблюдали условия для получения разрешения на пересечение границы, — заявили пограничники.

При выходе из VIP-зала пограничники сообщили певцу, что ему запрещен въезд на территорию Молдовы, поэтому он был вынужден вернуться.

В пограничной полиции Молдовы уточнили, что решение об отказе во въезде было принято после того, как не были соблюдены условия для разрешения на пересечение государственной границы.

Кроме того, недавно стало известно, что Киркоров, который поддерживает путинский режим, провел концерт в оккупированном Крыму. Во время концерта он поблагодарил российских захватчиков, которые совершают преступления в Украине, за то, что они делают.