Артистка Оля Полякова колядувала з дітьми у Юрія Ткача, Володимира Дантеса та Даші Астаф’євої. Таким чином, співачка оголосила тиждень колядок на підтримку дітей-сиріт благодійного проєкту Дитинство без війни.

Відомо, що кампанія триває з 7 до 14 січня.

Все це відбувається у прямому ефірі Полякової у Instagram, і разом зі співачкою підопічні проєкту співали Нова радість стала.

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Так, уже 7 січня колядники прийшли в гості до Юрія Ткача, Дантеса та Астаф’євої. Діти розповіли, як зараз живуть у Туреччині, а артисти ділилися історіями зі свого дитинства.

Наприклад, комік Ткач розповів, як ходив із друзями колядувати, а потім ділили цукерки та гроші. Що стосується Дантеса, то він колядував найкраще використовуючи свій музичний талант, за що й отримають найбільший відсоток цукерок та грошей.

Даша Астаф’єва окрім історій з дитинства познайомила дітей зі своїми улюбленцями.

Тиждень колядок триватиме до 14 січня включно, а наступний ефір заплановано на 11 січня. Усі зібрані кошти підуть на лікування зубів та повні медичні обстеження здоров’я 652 дітей, які перебувають за кордоном вже близько 10 місяців.

Раніше Оля Полякова показала, як виглядає її укриття на випадок повітряної тривоги. Артистка створила затишну локацію в підвалі, і там можна навіть переночувати, якщо буде небезпека ракетних обстрілів.