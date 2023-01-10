Артистка Оля Полякова колядовала с детьми у Юрия Ткача, Владимира Дантеса и Даши Астафьевой. Таким образом певица объявила неделю колядок в поддержку детей-сирот благотворительного проекта Детство без войны.

Известно, что кампания длится с 7 по 14 января.

Все это происходит в прямом эфире Поляковой в Instagram, и вместе с певицей подопечные проекта пели Нова радість стала.

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Так, уже 7 января колядующие пришли в гости к Юрию Ткачу, Дантесу и Астафьевой. Дети рассказали, как сейчас живут в Турции, а артисты делились историями из своего детства.

К примеру, комик Ткач рассказал, как ходил с друзьями колядовать, а затем делили конфеты и деньги. Что касается Дантеса, то он колядовал лучше всех используя свой музыкальный талант, за что и получат наибольший процент конфет и денег.

Даша Астафьева кроме историй из детства познакомила детей со своими питомцами.

Неделя колядок продлится до 14 января включительно, а следующий эфир запланирован на 11 января. Все собранные средства пойдут на лечение зубов и полные медицинские обследования здоровья 652 детей, которые находятся за границей уже около 10 месяцев.

Ранее Оля Полякова показала, как выглядит ее укрытие на случай воздушной тревоги. Артистка создала уютную локацию у себя в подвале, и там можно даже переночевать, если будет опасность ракетных обстрелов.