Співачка Ольга Полякова дала концерт у київському метро на станції Майдан Незалежності.

Перед глядачами артистка постала у срібному комбінезоні. Співачка виконала свої хіти, серед яких Колискова, Королева ночі, Щасливі люди тощо. Також заспівала вона і нову пісню, яка отримала назву Оля.

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– Ми всі гідні бути щасливими у своїй вільній Україні! На красивій, щасливій, улюбленій, єдиній землі, – сказала зі сцени Полякова, піднявши український прапор.

Раніше на станції метро Майдан Незалежності вже виступали Антитіла, Вєрка Сердючка, Ніно Катамадзе, Боно та U2.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Ольга Полякова повернулася до України. З початком повномасштабної війни артистка разом із дітьми поїхала до подруги до Франції.

Згодом співачка сказала, що дуже скучила за чоловіком та домом, а також поділилася планами в рідній країні, зазначивши, що в неї вже розписані концерти перед військовими та біженцями.