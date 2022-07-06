Певица Ольга Полякова дала концерт в киевском метро на станции Майдан Незалежности.

Перед зрителями артистка появилась в серебряном комбинезоне. Певица исполнила свои хиты, среди которых Колискова, Королева ночи, Щасливі люди и другие. Также спела она и новую песню, которая получила название Оля.

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— Мы все достойны быть счастливыми в своей свободной Украине! На красивой, счастливой, любимой, единственной земле, — сказала со сцены Полякова, подняв украинских флаг.

Ранее на станции метро Майдан Независимости уже выступали Антитела, Верка Сердючка, Нино Катамадзе, Боно и U2.

Напомним, совсем недавно Ольга Полякова вернулась в Украину. С началом полномасштабной войны артистка вместе с детьми уехала к подруге во Францию.

Позже певица сказала, что очень соскучилась по мужу и дому, а также поделилась планами в родной стране, отметив, что у нее уже расписаны концерты перед военными и беженцами.