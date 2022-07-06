Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Оля Полякова дала концерт в метро после возвращения в Украину

6 июля 2022, 10:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оля Полякова дала концерт в метро после возвращения в Украину
Источник: Оля Полякова

Певица Ольга Полякова дала концерт в киевском метро на станции Майдан Незалежности.

Перед зрителями артистка появилась в серебряном комбинезоне. Певица исполнила свои хиты, среди которых Колискова, Королева ночи, Щасливі люди и другие. Также спела она и новую песню, которая получила название Оля.

Сейчас смотрят

— Мы все достойны быть счастливыми в своей свободной Украине! На красивой, счастливой, любимой, единственной земле, — сказала со сцены Полякова, подняв украинских флаг.

Ранее на станции метро Майдан Независимости уже выступали Антитела, Верка Сердючка, Нино Катамадзе, Боно и U2.

Напомним, совсем недавно Ольга Полякова вернулась в Украину. С началом полномасштабной войны артистка вместе с детьми уехала к подруге во Францию.

Позже певица сказала, что очень соскучилась по мужу и дому, а также поделилась планами в родной стране, отметив, что у нее уже расписаны концерты перед военными и беженцами.

Читайте также:
Оля ПоляковаБыло стыдно: Полякова рассекретила свой возраст и призналась, почему всегда скрывала его

Теги
Концерт Метро Оля Полякова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь