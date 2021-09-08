Олеся Островська-Люта вдруге стала директором Мистецького арсеналу

Олесю Островську-Люту вдруге обрали директором національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал.

Островська-Люта отримала всі дев’ять голосів комісії. Голосування за обрання директора Мистецького арсеналу відбулося у середу, 8 вересня.

Це були другі вибори очільника установи, минулого разу комісії не вдалося обрати директора. У липні цього року під час голосування жоден кандидат не набрав необхідні п’ять балів.

Олеся Островська-Люта очолює Мистецький арсенал з 2016 року. У своїй програмі вона вказала, що хоче розвивати освітній та музейний напрями, також у пріоритетах – література та книжкова справа, сучасне мистецтво та театр.

Островська-Люта заявила, що планує закінчити ремонт та використовувати всі приміщення. Вона вважає, що простір повинен бути інклюзивним і вільним.

Островська-Люта повідомила, що Мистецький арсенал подав запит до Кабінету міністрів щодо збільшення фінансування до 1 млрд грн. Ці гроші потрібні для ремонту та будівництва.

Джерело: Мистецький арсенал