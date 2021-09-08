Олеся Островская-Лютая второй раз стала директором Мыстецького арсенала

Олесю Островскую-Лютую второй раз избрали директором национального культурно-художественного и музейного комплекса Мыстецький арсенал.

Островская-Лютая получила все девять голосов комиссии. Голосование за избрание директора Мыстецького арсенала прошло в среду, 8 сентября.

Это были вторые выборы главы учреждения, в прошлый раз комиссии не удалось избрать директора. В июле этого года во время голосования ни один кандидат не набрал необходимые пять баллов.

Олеся Островская-Лютая возглавляет Мыстецький арсенал с 2016 года. В своей программе она указала, что хочет развивать образовательный и музейный направления, также в приоритетах — литература и книжное дело, современное искусство и театр.

Островская-Лютая заявила, что планирует закончить ремонт и использовать все помещения. Она считает, что пространство должно быть инклюзивным и свободным.

Островская-Лютая сообщила, что Мыстецький арсенал подал запрос в Кабинет министров об увеличении финансирования до 1 млрд грн. Эти деньги нужны для ремонта и строительства.

Источник: Мыстецький арсенал