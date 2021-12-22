Акторка студії Квартал 95 Олена Кравець розповіла, що сама запропонувала дочці Марії пожити окремо, коли їй було 15 років.

В інтерв’ю програмі Екзамен зірка зізналася, що це рішення далося їй не просто. Після народження двійнят, сім’ї Олені Кравець довелося переїхати з приватного будинку до квартири у Києві, де було мало місця.

Тоді акторка запропонувала дочці пожити в окремій квартирі, оскільки так їй буде зручніше ходити до школи та спілкуватися з друзями.

– Я подумала, що це питання логістики та спілкування з друзями. У нас народилися двоє гномів (ред. – двійнята), і я ж не їй їх народила, і вона не зобов’язана доглядати за ними та допомагати нам. Це були не її турботи. Вона не має нам допомагати, – розповіла Олена Кравець.

Акторка зізналася, що її чоловік Сергій Кравець був проти цієї ідеї. Але Олена продумала все до дрібниць і вмовила його.

– Тато крутив біля скроні і був проти. А я йому: Над нею житимуть наші друзі, під нею живуть її подруги – я знаю їхню маму. Там всі тили прикриті, двір під охороною, під’їзд під охороною. Я прикрила з усіх боків, – ділиться акторка.

Згодом мама однокласниці Маші дізналася про ідею Кравець і запропонувала двом дівчаткам пожити у їхній квартирі, оскільки вони зібрались переїжджати у заміський будинок.