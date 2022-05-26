Актор Дизель Шоу Олександр Бережок утретє став батьком. Дружина Альона народила артисту доньку.

Дівчинка з’явилася на світ 26 травня о 6.19 із вагою 3 125 грам та зростом – 52 сантиметри.

Радісна новина з’явилася в Instagram Дизель Студіо.

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– Ми знаємо, як сильно ти на неї чекав. Знаємо, яким нелегким було це очікування і як ти оберігав сім’ю весь цей час! Цієї непростої весни у вашому житті з’явився яскравий промінчик щастя і світла, нехай він із кожним днем ​​сяє все яскравіше.

Олександр та Альона перебувають у шлюбі з 2012 року. У подружжя також є двоє синів – Гліб та Лук’ян. Про третю вагітність Альони стало відомо в грудні 2021 року. Тоді ексмодель оприлюднила у своєму Instagram фото в боді. На знімках у неї виднівся кругленький животик.

Фото: Альона Бережок