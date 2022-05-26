Актер Дизель Шоу Александр Бережок в третий раз стал отцом. Супруга Алена родила артисту дочь.

Девочка появилась на свет 26 мая в 6.19 с весом 3 125 грамм и ростом — 52 сантиметра.

Радостная новость появилась в Instagram Дизель Студио.

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— Мы знаем, как сильно ты ее ждал. Знаем, каким нелегким было это ожидание и как ты оберегал свою семью все это время! Этой непростой весной в вашей жизни появился яркий лучик счастья и света, пусть он с каждым днем сияет все ярче.

Александр и Алена состоят в браке с 2012 года. У супругов также есть двое сыновей — Глеб и Лукьян. О третей беременности Алены стало известно в декабре 2021 года. Тогда экс-модель обнародовала в своем Instagram фото в боди. На снимках у нее виднелся округлившийся животик.

Фото: Алена Бережок