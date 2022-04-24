Сьогодні, 24 квітня, православні християни відзначають важливе релігійне свято – Великдень, або Світле Христове Воскресіння.

Навіть на тлі війни, українці відзначає один із найзначніших днів, і навіть зірки.

Наприклад, хореограф Євген Кот побажав миру у сім’ях та країні.

– Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Миру всім нам у серцях, у сім’ях, в оселях, у душі та в країні! Нехай Добро завжди перемагає зло! Зі святом вас, мої дорогі! – підписав свої фото зірка.

Перша леді України Олена Зеленська також упевнена, що добро переможе зло.

– Світло розсіє темряву. Життя подолає смерть. Правда зупинить брехню. Добро переможе. З Великоднем тих, хто святкує! І перемоги добра і світла всім, хто на неї чекає і наближає, – написала Зеленська.

Українська актриса театру та кіно Анна Саліванчук також приєдналася до привітань і показала свою паску.

– Мої дорогі друзі! Христос Воскрес! Славімо його! Сьогодні найбільше православне церковне свято – Великдень! Це одне з моїх улюблених свят. Але цього року все відчувається по-іншому. Наразі кожен українець молиться частіше, ніж раніше. Зараз кожен українець молиться за одне – про перемогу добра над злом, про перемогу України! Я щиро вірю, що незабаром ми зможемо повернутися в наші будинки і зустрічати кожне свято в колі рідних! Обійматися, говорити частіше про свої почуття та плакати лише від щастя та теплих спогадів. Нас хотіли розбити, зламати, але зуміли зміцнити та об’єднати! – додала знаменитість.

Актриса Вікторія Булітко показала традиційну великодню битву яйцями, але у сьогоднішніх реаліях.

– Христос Воскрес! Добро переможе! Україна переможе! – додала зірка Дизель Studio.

Телеведуча Леся Нікітюк показала свій святковий стіл – з яйцями, паскою та різними м’ясними виробами.

Павло Зібров у своєму привітанні показав великодній кошик і подякував українцям, які борються за нашу перемогу та відстоюють незалежність країни.

– Україна! Друзі! Вітаю зі світлим святом Великодня! Нашу віру та силу не зламати, наш дух непереможний! Бажаю всім українцям надійного мирного неба, міцного здоров’я, рідних людей поряд, тихих, спокійних днів та ночей. Низький уклін нашим військовим, волонтерам, лікарям, пожежникам усім українцям, які зараз на передовій борються за нашу перемогу і відстоюють незалежність держави. Велика перемога над нами. З нами Бог. Христос Воскрес! – привітав співак.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук упевнений, що добро завжди перемагає зло, про що він і нагадав українцям.

Ведуча на телеканалі ICTV Анастасія Кучеренко привітала всіх зі святом і нагадала, що зараз Україна проходить через муки та біль до свого відродження.

– Цього року Великий Пост, який завжди передував найбільшому християнському святу, виявився найсуворішим, а весна – кривавою… Вона все одно прийшла. І після довгих холодів радіє своєму відродженню. Наша країна зараз теж проходить шлях через великі муки та болі до свого відродження. Весна дає надію, що добро врешті-решт переможе і там, де тепер руїни, зацвітуть квіти. Такі жовті, як радість та блакитні, як мирне українське небо. Треба тільки дочекатися – і гарна звістка прийде. Зі світлим святом Великодня! Боже, бережи Україну та всіх українців! – додала ведуча.

Журналіст Дмитро Гордон акцентував свою увагу на диктаторі Росії, натякнувши, що час працює не на його користь.

– Христос Воскрес! Путін не воскресне! – коротко привітав українців журналіст.

Українська телеведуча Марина Леончук розповіла, що цей Великдень не святкує, але вірить у перемогу України.

– 24 лютого нас розбудили вибухи російських ракет і розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Спочатку ми чули, як про нас говорили, що Україна протримається три доби, але ВСУ чинять опір вже два місяці, українська армія та українці дивують увесь світ своєю силою, сміливістю, опором та непереборним бажанням перемоги, щоб жити на своїй вільній землі – в Україні. Я не святкую, не можу, але я вірю у перемогу України, бо тут на землі з нами Збройні Сили України та вони – мої боги. Тримайтеся хлопці, низький вам уклін та смачної паски, – розповіла Марина.

Ексучасниця українського гурту НеАнгели Вікторія Сміюха разом зі своєю родиною привітала всіх українців із Великоднем.

– Христос Воскрес! І воскресне Україна там, де її знищували, і побачить світ неймовірно потужну силу українських захисників, які борються за наші життя, уклавши мир із самою смертю. Бо навіть смерть милосердніша за нашого ворога — Росії! Слава Україні! Слава ЗСУ! І щасливою всім Великодня! – додала Вікторія.

Співачка Наталія Могилевська також приєдналася до привітань.

– Христос Воскрес! Великдень – день Воскресіння Ісуса Христа. Свято Перемоги життя над смертю. Життя переможе смерть, а світ – темряву, – заявила знаменитість.

Український модельєр Андре Тан розповів, що вперше відчув це свято, коли купив у бабусі на вулиці дві паски на Західній Україні.