Співачка Оксана Білозір розлучилася зі своїм чоловіком Романом Недзельським. Пара прожила у шлюбі майже 33 роки, і рішення артистів здивувало суспільство.

Вперше про це зізнався сам Роман в одному з останніх інтерв’ю. Музикант, і з початку вторгнення РФ та військовий ЗСУ заявив, що ініціатором такого рішення стала Оксана. Сам він про це дізнався через повістку до суду, але через службу не зміг потрапити на засідання.

– Ми прожили майже 33 роки, а розлучилися наприкінці 2022. Отримав повістку до суду і нас розлучили. Через службу я тричі не потрапив до суду, через що нас розлучили автоматично. Я був проти цього, – заявив Недзельський.

Музикант додав, що на сьогодні вони не є чоловіком і дружиною. Наразі артисти майже не підтримують зв’язок – досі невідомо, що саме стало причиною такого рішення.

– У нас в армії є проблема, коли чоловіки дізнаються, що втрачають сім’ї. Я був одним із військових психологів, хто заспокоював товаришів по службі, хоч і в мене така ж ситуація, – заявив Роман.

Нещодавно своє розлучення згадала британська співачка Адель – вона розплакалася, згадуючи розставання з бізнесменом Саймоном Конеккі. Той час був дуже складним для артистки, і після відпочинку вона зрозуміла, що час брати себе в руки.