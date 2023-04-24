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Нова глава життя. Квіткова після розлучення з Добриніним переїхала з будинку

24 Квітня 2023, 12:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Квіткова
Джерело: Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова з’їхала з будинку, в якому жила разом із ексчоловіком, телеведучим Микитою Добриніним і їхнім сином Левом.

Процес переїзду Даша показала в Instagram. Разом із сином вона перебралася в орендовану квартиру в Києві.

– Життя дуже цікава річ, вивозьте все з усмішкою, – написала блогерка.

Переїздом Даша займалася в неділю і вже встигла розкласти частину речей. Судячи з відео, квартира зроблена у світлих тонах і з панорамними вікнами.

У stories блогерка зізналася, що до останнього була в паніці, оскільки не розуміла, як усе з дому перевезти у квартиру.

– До останнього я панічно усміхалася… А коли бачила кількість коробок, ставало погано, – зізналася вона.

Даша Квиткова переезд

У січні 2023 року стало відомо, що Даша Квіткова і Микита Добринін розійшлися. Колишні закохані ще не в офіційному розлученні, оскільки процес триває, проте блогерка уже давно не носить обручки.

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