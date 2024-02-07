Німецька принцеса Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс стала першою представницею аристократії, яка потрапила до журналу Playboy. Принцеса Саксонії оголилася заради пікантних фото і додала, що її предки б це схвалили.

Німецька принцеса вперше знялася для Playboy: що відомо

Так, 37-річна представниця королівської родини потрапила на обкладинку березневого глянцю для дорослих Playboy.

На першому фото журналу вона оголила груди, злегка прикриваючись білим простирадлом. На інших знімках знаменитість позує біля басейну, не соромлячись оголятися.

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Відвертим фотосетом Ксенія хоче показати, що кожна жінка прекрасна такою, якою є.

– Не потрібно гнатися за трендами або робити операції тільки для того, щоб сподобається комусь. У мене є розтяжки, і я не соромлюся їх показувати, – заявила Ірис.

Принцеса додала, що через своє походження і тіло їй доводиться постійно боротися із забобонами.

Відомо, що Габріела має досвід в участі в реаліті-шоу, і їй є чим поділитися з цього приводу.

– У деяких шоу я була єдиною, хто нічого не робив зі своїм тілом. Інші робили багато операцій – вони говорили, що я їм не конкурентка, тому що я не жіночна, – підсумувала принцеса.

І поки одні королівські представники оголюються для фото, інші – борються із серйозними захворюваннями. Нещодавно король Чарльз III уперше показався після новини про рак. Монарх махав рукою своїм шанувальникам з автомобіля.