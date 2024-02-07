Немецкая принцесса Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис стала первой представительницей аристократии, которая попала в журнал Playboy. Принцесса Саксонии оголилась ради пикантных фото и добавила, что ее предки бы это одобрили.

Немецкая принцесса впервые снялась для Playboy: что известно

Так, 37-летняя представительница королевской семьи попала на обложку мартовского глянца для взрослых Playboy.

На первом фото журнала она оголила грудь, слегка прикрываясь белой простыней. На других снимках знаменитость позирует возле бассейна, не стесняясь оголятся.

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Откровенным фотосетом Ксения хочет показать, что каждая женщина прекрасна такой, какой есть.

— Не нужно гнаться за трендами или делать операции только для того, чтобы понравится кому-то. У меня есть расстяжки, и я не стесняюсь их показывать, — заявила Ирис.

Принцесса добавила, что из-за своего происхождения и тела ей приходится постоянно бороться с предрассудками.

Известно, что Габриэла имеет опыт в участии в реалити-шоу, и ей есть чем поделиться на этот счет.

— В некоторых шоу я была единственной, кто ничего не делал со своим телом. Другие делали много операций — они говорили, что я им не конкурентка, потому что я не женственна, — подытожила принцесса.

И пока одни королевские представители оголяются для фото, другие — борются с серьезными заболеваниями. Недавно король Чарльз III впервые показался после новости о раке. Монарх махал рукой своим поклонникам из автомобиля.