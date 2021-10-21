22 Жовтня 2021, 01:20 Тетяна Забожко

На конкурсі краси титул Міс Україна здобула 22-річна танцівниця із Вінницької області Олександра Яремчук. Вона представлятиме країну на конкурсі Міс світу в Пуерто-Ріко. Ім’я переможниці оголосили в Палаці Україна вночі 22 жовтня. За корону та звання найкрасивішої українки змагалося 25 дівчат. Упродовж усього свята краси виходи учасниць супроводжувались виступами зірок української естради. У заході взяли участь Тіна Кароль, Monatik, Dorofeeva, Go-A, Артем Пивоваров, Kadnay, Wellboy, Tvorchi. Титул Міс Інстаграм здобула учасниця проекту Холостяк-10 Аліна Ляшук. Міс глядацьких симпатій стала Марта Резніченко, першою віце-міс – Луїза Філатова. Національний конкурс Міс Україна проводиться з 1991 року. Титул найкрасивішої дівчини країни до сьогодні зберігала Маргарита Паша.

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