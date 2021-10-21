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Оголошено переможницю конкурсу Міс Україна-2021

22 Жовтня 2021, 01:20 Тетяна Забожко
Оголошено переможницю конкурсу Міс Україна-2021

На конкурсі краси титул Міс Україна здобула 22-річна танцівниця із Вінницької області Олександра Яремчук. Вона представлятиме країну на конкурсі Міс світу в Пуерто-Ріко.

Ім’я переможниці оголосили в Палаці Україна вночі 22 жовтня.

За корону та звання найкрасивішої українки змагалося 25 дівчат.

Упродовж усього свята краси виходи учасниць супроводжувались виступами зірок української естради.

У заході взяли участь Тіна Кароль, Monatik, Dorofeeva, Go-A, Артем Пивоваров, Kadnay, Wellboy, Tvorchi.

Титул Міс Інстаграм здобула учасниця проекту Холостяк-10 Аліна Ляшук.

Міс глядацьких симпатій стала Марта Резніченко, першою віце-міс – Луїза Філатова.

Національний конкурс Міс Україна проводиться з 1991 року. Титул найкрасивішої дівчини країни до сьогодні зберігала Маргарита Паша.

Теги
Київ , Конкурс краси , Міс Україна
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