На конкурсе красоты титул Мисс Украина получила 22-летняя танцовщица из Винницкой области Александра Яремчук. Она будет представлять страну на конкурсе Мисс мира в Пуэрто-Рико.

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Имя победительницы объявили во Дворце Украина ночью 22 октября.

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Мисс Украина-2021 окончила Киевский национальный университет по специальности Менеджмент бизнес-организации.

Свою жизнь не представляет без спорта, поэтому более 10 лет профессионально занимается танцами.

За корону и звание самой красивой украинки соревновалось 25 девушек.

На протяжении всего праздника красоты выходы участниц сопровождались выступлениями звезд украинской эстрады.

В мероприятии приняли участие Тина Кароль, Monatik, Dorofeeva, Go-A, Артем Пивоваров, Kadnay, Wellboy, Tvorchi.

Титул Мисс Инстаграм получила участница проекта Холостяк-10 Алина Ляшук.

Мисс зрительских симпатий стала Марта Резниченко, первой вице-мисс – Луиза Филатова.

Национальный конкурс Мисс Украина проводится с 1991 года. Титул самой красивой девушки страны до сих пор сохраняла Маргарита Паша.