Переможниця 11-го сезону романтичного реаліті Холостяк Анна Богдан кардинально змінила імідж після розставання з Михайлом Заливаком.

В Instagram-stories дівчина оприлюднила кілька кадрів, на яких постала з каре. Анна зазначила, що два роки ходила з думкою підстригтися коротко.

– Щойно приїхала до Києва, одразу ж пішла до майстра. Часто буває, коли дівчина розходиться з хлопцем, одразу щось робить зі своїм волоссям. У мене це вперше, – зізналася Богдан.

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Також вона поцікавилася у підписників як їй краще – з кучерями чи без.

Нещодавно стало відомо, що Анна Богдан та Михайло Заливако розійшлися. Про це дівчина повідомила у своєму Instagram, наголосивши, що довго не могла знайти для цього сил.

Богдан зізналася, що їхнє знайомство було найцікавішим і вона завжди пам’ятатиме цю історію. Причини розставання Анна не назвала.

Нагадаємо, що Михайло Заливако був Холостяком 11 сезону, де у фіналі обрав Анну Богдан. Після проекту їхні стосунки почали стрімко розвиватися — вже на третій день пара почала жити разом.

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Фото: Анна Богдан