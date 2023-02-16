Кіностудія Warner Brothers розпочала розробку нового фільму Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Картина буде створена за мотивами книг Джоан Роулінг, яка є творцем всесвіту про чарівників.

Щоправда, основою ляже історія з однойменної п’єси, якою розважають шанувальників Поттера з 2016 року, і цілком успішно.

За 10 років домінування на екранах франшиза про Гаррі Поттера заробила у міжнародному прокаті понад $11 млрд.

Зараз дивляться

– Зараз Warner Bros вивчають, як перенести Прокляте дитя на великий екран. Ідея цікавила компанію із моменту популярності п’єси. – заявило джерело The Sun.

Витвір могли екранізувати й раніше, але ресурси компанії йшли на створення франшизи Фантастичні звірі.

За заявою інсайдера, розробка фільму йде повним ходом – компанія обговорює наступні кроки – наприклад, залучити головних зірок всесвіту. Йдеться про Деніела Редкліффа, але до цього ще дуже далеко.

– Усі, хто працює у світі Гаррі, хочуть, щоб Деніел повернувся, але спочатку їм потрібно погодити план кількості фільмів, перероблений сценарій та бюджет, – додало джерело.

Цілком можливо, що спектакль Прокляте дитя можна буде перетворити на цілих два фільми.

Є всі шанси на повернення Редкліффа в роль Поттера – актор разом з Еммою Вотсон та Рупертом Грінтом вже встигли возз’єднатися для спеціального випуску про Гаррі на честь 20-річчя першого фільму.