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Офіційно: діти принца Гаррі та Меган Маркл отримали королівські титули

9 Березня 2023, 17:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Принц Гаррі та Меган
Джерело: Depositphotos

Діти принца Гаррі та Меган Маркл офіційно отримали королівські титули.

Про це стало відомо з сайту королівської сім’ї, де Арчі та Лілібет тепер вказані як принц і принцеса Сассекські. Раніше вони значилися як містер і міс Маунтбеттен-Віндзор.

Наразі Арчі і Лілібет посідають шосте і сьоме місце в черзі на британський престол.

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Ця зміна відбулася після того, як принц Гаррі та Меган Маркл охрестили Лілібет. Тоді вони назвали дівчинку принцесою, що вказало на те, що їхні діти будуть публічно відомі під своїми королівськими титулами.

Зазначимо, що в червні Лілібет виповниться два роки, а Арчі цієї весни – чотири.

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