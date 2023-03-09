Діти принца Гаррі та Меган Маркл офіційно отримали королівські титули.

Про це стало відомо з сайту королівської сім’ї, де Арчі та Лілібет тепер вказані як принц і принцеса Сассекські. Раніше вони значилися як містер і міс Маунтбеттен-Віндзор.

Наразі Арчі і Лілібет посідають шосте і сьоме місце в черзі на британський престол.

Зараз дивляться

Ця зміна відбулася після того, як принц Гаррі та Меган Маркл охрестили Лілібет. Тоді вони назвали дівчинку принцесою, що вказало на те, що їхні діти будуть публічно відомі під своїми королівськими титулами.

Зазначимо, що в червні Лілібет виповниться два роки, а Арчі цієї весни – чотири.