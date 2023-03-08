Принц Гаррі та Меган Маркл охрестили свою доньку Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор. Урочиста церемонія відбулася 3 березня в будинку герцогів Сассекських у Монтесіто (штат Каліфорнія, США).

За словами джерела, королю Чарльзу ІІІ, королеві-консорту Каміллі, а також принцу Вільяму і Кейт Міддлтон надіслали запрошення на хрещення Лілібет, проте вони вирішили за краще не бути присутніми на церемонії.

Хрещеним дівчинки став американський актор і режисер Тайлер Перрі.

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– Я можу підтвердити, що принцесу Лілібет Діану охрестив у п’ятницю, 3 березня, архієпископ Лос-Анджелеса преподобний Джон Тейлор, – сказав представник пари.

На вечірці на честь хрещення доньки герцогів Сессекських були присутні 20-30 осіб.