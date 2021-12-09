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Одвічна історія Ромео та Джульєтти від Спілберга: рецензія на Вестсайдську історію

9 Грудня 2021, 12:08
Марія Степанюк редактор стрічки
Вестсайдська історія 2021
Джерело: Walt Disney Studios Motion Pictures

В український прокат 9 грудня виходить нова стрічка метра Голлівуду Стівена Спілберга – Вестсайдська історія. Це нова адаптація культового мюзиклу 1961 року режисера Роберта Вайза та хореографа Джерома Роббінса про американських Ромео та Джульєтту.

Екранізація бродвейського мюзиклу викликала справжній фурор на початку 60-х. Картина взяла десять статуеток Оскар, зокрема за найкращий фільм та режисуру, і досі залишається рекордсменом у своєму жанрі.

Спілберг із дитинства мріяв зняти власну Вестсайдську історію. Реалізувати цю мрію вдалося лише зараз, і то, як зізнався сам режисер в одному з інтерв’ю, про це йому нагадала дружина. У таких випадку кажуть – всьому свій час. Адже, візьмися він за цей мюзикл раніше, то, цілком можливо, картина була б інакшою.

Вестсайдська історія – це розповідь про Ромео і Джульєтту, тільки дія розгортається не у середньовічній Вероні, а на Мангеттені середини 50-х у напівзруйнованому районі, який згодом стане відомий як Лінкольн-центр.

У центрі сюжету протистояння двох вуличних банд – білошкірих Ракет (Jets) та пуерториканців Акул (Sharks). Марія, сестра лідера Акул Бернардо, закохується у Тоні, колишнього члена банди та друга лідера Ракет Ріффа. Не буде спойлером, але за правилами жанру в таких історій happy end неможливий, хіба що у другосортних “мильних опер”.

Вестсайдська історія 2021

Між картиною Вайза та Спілберга важко не проводити паралелей. 70 років тому стрічку фільмували у Вест-Сайді на Мангеттені, у кварталі, який нагадував нетрі і був призначений для знесення. Зняти встигли до знесення, а згодом там збудували Лінкольн-центр. Щодо нової адаптації, то Спілберг вирішив відмовитися від частини масових сцен у павільйонах і чимало сцен зафільмував на вулицях Нью-Йорка! У цьому йому допомогла пандемія – вулиці міста були тоді майже безлюдними.

Картина Спілберга починається саме із частини зруйнованих нетрів, згодом у кадрі з’являється карта плану майбутнього проекту Лінкольн-центру. Під час зустрічі з поліцією стає зрозуміло, що таким чином режисер виводить мотиви кожної з банд – вони оберігають свою територію.

Ще однією проблемою, яка розкривається, стає те, що білі принципово не хочуть працювати, тоді як пуерториканці, емігрувавши, виснажливо працюють заради американської мрії. В одній зі сцен дівчина Бернардо Аніта мріє, що одного дня відкриє власний швейний салон і матиме своїх працівників. Усього цього, за її словами, вдасться досягти завдяки наполегливій праці.

Вестсайдська історія 2021

Порівняно зі старою версією, у новій також розширена географія. Окрім нью-йоркських вулиць та станцій метро, режисер відправляє Тоні та Марію у замок Клойстерс, стилізований під Середньовіччя. У такий спосіб він пронизує історію шекспірівською ноткою.

Попри своєрідну штучність жанру мюзиклу, у Спілберга персонажі живі з чітко прописаною мотивацією та характерами. Приміром, Тоні – романтичний герой, який після виходу з в’язниці вирішує, що конфлікти можна владнати і без бійок, Ріфф – юнак зі складним дитинством, а Бернардо – професійний боксер, який звик вирішувати конфлікти кулаками. У старій версії Бернардо дещо ввічливіший, але з уїдливим характером. І знову ж, проводячи паралелі, ймовірно, тому смерть Бернардо в адаптації Вайза виглядає більш трагічною.

Вестсайдська історія 2021

У новій Вестсайдській історії зірок майже немає, за винятком Енсела Елгорта (Малюк на драйві) та оскароносної Ріти Морено, яка отримала статуетку за роль Аніти у старій версії. В адаптації Спілберга вона введений персонаж і зіграла Валентину, вдову аптекаря Дока. Марію втілила на момент знімання 18-річна дебютантка Рейчел Зеглер.

В операторське крісло сів незмінний для Спілберга Януш Камінський (Врятувати рядового Раяна, Список Шиндлера, Лінкольн, тощо). У цій стрічці він продовжив досліджувати можливості камери, даючи нагоду глядачеві слідувати за розвитком сюжету з відчуттям безпосередньої присутності у центрі подій.

Попри весь кримінальний драматизм історії, фільм просякнутий не інакше як батьківською любов’ю. Як і у версії 60-х, у ньому музика легендарного композитора Леонардо Бернштейна, батьки якого на початку XX  ст. емігрували з Західної України. А ще у Спілберга неймовірним задоволенням було спостерігати за нині 89-річною Рітою Морено.

Ріта Морено, Вестсайдська історія 2021

Щоб досягти максимального ефекту від перегляду нової версії Вестсайдської історії, її неодмінно слід дивитися на великому екрані. Повірте, воно того варте. Дивитися чи ні стару версію – вирішувати вам, адже ці дві стрічки рівносильні, і в обох випадках ви ризикуєте залишитися задоволеним.

Теги
Рецензія на фільм , Стівен Спілберг , Фільм
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