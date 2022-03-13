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Одне тільки питання: Макаревич загнав у глухий кут несвідомих росіян

13 Березня 2022, 14:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Одне тільки питання: Макаревич загнав у глухий кут несвідомих росіян

Російський рок-музикант та поет Андрій Макаревич активно виступає проти війни в Україні з боку РФ. Так він знову звернувся до несвідомих росіян, які сліпо вірять брехні Путіна і не реагують на його диктатуру.

Як відомо, на території Росії заблокували роботу Instagram, Facebook та YouTube, і багато зірок країни-агресора переходять на інші сервіси, щоб не втрачати зв’язку зі своїми фанатами. Багато хто перейшов у Telegram, і Макаревич – не виняток.

У месенджері він звернувся до росіян з одним лише питанням, яке загнало багато прихильників Путіна в глухий кут.

– Одне тільки питання: якщо Росія все робить правильно, чому її мешканцям затикають вуха, очі та рот? – запитав музикант.

Причому блокування американських соцмереж здійснено з ініціативи Роскомнагляду, який не хоче, щоб жителі Росії дізналися всю правду.

Все через зняття заборони у низці країн на заклики до насильства проти російських військових, які вторглися до України. Навіть сам глава Instagram Адам Моссері заявив, що рішення влади РФ рішення відріже 80 млн людей у ​​Росії один від одного та решти світу.

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Теги
Андрій Макаревич , Війна в Україні
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