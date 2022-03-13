Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Один только вопрос: Макаревич поставил в тупик бессознательных россиян

13 марта 2022, 14:34
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Один только вопрос: Макаревич поставил в тупик бессознательных россиян

Российский рок-музыкант и поэт Андрей Макаревич активно выступает против войны в Украине со стороны РФ. Так, он снова обратился к бессознательным россиянам, которые слепо верят вранью Путина и не реагируют на его диктатуру.

Как известно, на территории России заблокировали работу Instagram, Facebook и YouTube, и многие звезды страны-агрессора переходят на другие площадки, чтобы не терять связь со своими фанатами. Многие перешли в Telegram, и Макаревич — не исключение.

В мессенджере он обратился к россиянам с одним лишь вопросом, который поставит многие сторонников Путина в тупик.

— Один только вопрос: если Россия всё делает правильно, почему ее жителям затыкают уши, глаза и рот? — спросил музыкант.

Причем блокировка американских соцсетей осуществлена по инициативе Роскомнадзора, которых не хочет, чтобы жители россии узнали всю правду. 

Все из-за снятия запрета в ряде стран на призывы к насилию против российских военных, которые вторглись в Украину. Даже сам глава Instagram Адам Моссери заявил, что решение властей РФ решение отрежет 80 млн человек в России друг от друга и остального мира.

Читайте также:
Один только вопрос: Макаревич поставил в тупик бессознательных россиянВойна в Украине — это безумие: кто из российских артистов выступил против действий Путина

Теги
Андрій Макаревич , Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь