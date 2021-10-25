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Очільник РНБО про Моргенштерна: Поняття не маю, хто це такий

25 Жовтня 2021, 16:24 Євгенія Шапоренко
Очільник РНБО про Моргенштерна: Поняття не маю, хто це такий
Джерело: УНІАН

Очільник РНБО Олексій Данілов прокоментував заборону на виступи всіх без винятку російських артистів в Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони, коментуючи петицію Ігоря Кондратюка, зазначив, що на державному рівні навряд чи запровадять повну заборону на концерти артистів з Росії.

– Якщо ви купуєте квиток і платите цьому артисту, тоді питання, а що взагалі у нас відбувається? Є ж різні артисти. Наприклад, Ахеджакова. Я з великим задоволенням сходив би на її спектакль, навіть із поваги до цієї великої артистки, – зазначив секретар РНБО.

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Проте, окрім Лії Ахеджакової, яка не боїться публічно засуджувати політику Кремля, є інші персонажі. Зокрема Моргенштерн, який підтримує президента РФ Володимира Путіна.

– Поняття не маю взагалі, хто це такий, – зазначив Олексій Данілов.

Нещодавно Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора Росії.

Документ має розглянути президент України Володимир Зеленський, оскільки петиція вже набрала 25 тис. підписів.

У петиції пропонується заборонити гастролі російським артистам до повного повернення Криму та відновлення контролю над східними кордонами України.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Моргенштерн , Олексій Данілов
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