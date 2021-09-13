Концерти російського реп-виконавця Моргенштерна (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) на території України заборонені. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

– У квітні 2021 року за поданням СБУ російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) був включений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: як Валєєв, так і Моргенштерн, – повідомили в СБУ.

Така позиція ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, яка підтвердила, що у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

За даними СБУ, це створює передумови для конфліктних ситуацій щодо організаторів та учасників концерту за участі репера.

– У вересні 2021 року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані ним концерти на території нашої держави. Акцентовано на тому, що перебування особи в “списку Мінкульту” автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна на території України – заборонені, – підсумували в СБУ.

Раніше стало відомо, що Моргенштерн їде з концертами в Україну. Виступи артиста заплановані на листопад 2021 року. Концерти мають відбутися у Запоріжжі, Харкові та Києві. Ціни на квитки варіюються від 400 до 4490 грн.

Юристи Моргенштерна заявили, що жодних перешкод для виступу артиста в Україні не бачать, а присутність його імені в чорному списку Мінкульту не є причиною не пускати виконавця в країну.

Вони впевнені, що СБУ не може забороняти артисту гастролювати країною, оскільки “жоден нормативно-правовий акт не передбачає заборону на музичну творчість виконавця”.

Останній концерт Моргенштерна відбувся в Одесі у 2019 році. Тоді він зі сцени висміяв траур за загиблими в Одеському торгово-економічному коледжі, назвавши скорботу українців показухою.